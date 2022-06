Lucio Dalla: eclettico, indimenticato e indimenticabile. Indefinibile.

Al grande artista bolognese sarà dedicato lo speciale Tg 1 in onda domani sera, domenica 19 giugno, alle 22.40 dal titolo "Lucio chi sei tu? Il folletto geniale".

A ripercorrere tappe e ricordi ci saranno anche le interviste a Renzo Arbore e Carlo Verdone. Il primo, virtuoso del clarinetto come l'autore di “Futura”.

Il secondo regista, autore e interprete di “Borotalco”, in parte centrato su uno degli album più famosi di Lucio Dalla, quello dello zuccotto e gli occhialetti tondi immortalati in uno scatto senza tempo nel 1980.

Il documentario è a firma del giornalista Leonardo Metalli: “Un racconto su Dalla, folletto geniale, in cui lo spettatore ha la possibilità di riflettere sulle mille vite di Lucio, sulla sua capacità di eterno bambino e sulla sua poliedricità. Un artista sempre imprevedibile che ha insegnato molto al suo pubblico e ai suoi amici come alla gente comune, le persone che più lo incuriosivano. Un musicista unico, diavoletto magico e angelo benedetto che, a dieci anni dalla morte, continua a mancare a chi lo ha seguito e amato come le mille versioni diverse delle sue canzoni, le sue spiegazioni dei misteri della vita e l’interpretazione del soprannaturale come solo lui sapeva fare. Una storia che non è finita e non finirà mai”.