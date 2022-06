Luigi di Maio: "Insieme per il futuro non sarà un partito personale"

"Insieme per il Futuro non sarà un partito personale ma una forza che avvierà percorsi per ascoltare le esigenze dei territori". Lo ha detto Luigi Di Maio al termine dell'assemblea dei gruppi Ipf.

E' durata circa due ore nella sala della Lupa la prima assemblea dei deputati e dei senatori di Insieme per il Futuro, la nuova formazione politica fondata da Luigi Di Maio con una folta pattuglia di fuoriusciti dal Movimento 5 stelle. L'assemblea ha eletto l'ex ministro Vincenzo Spadafora coordinatore politico, il deputato Giuseppe L' Abbate coordinatore del manifesto politico. Capogruppo al Senato Primo Di Nicola (quando il gruppo sarà costituito, per ora non è possibile perché in base alle regole di palazzo Madama ci vuole un simbolo presente sulla scheda e che è servito per eleggere qualcuno ma "si sta risolvendo", dicono da Ipf), alla Camera Iolanda Di Stasio con Pasquale Maglione come vice presidente vicario, Maria Luisa Faro vicepresidente, Gianluca Vacca tesoriere e tre delegati d'aula: Daniele Del Grosso, Vita Martinciglio, Margherita Del Sesto.

Parlando con i giornalisti il Ministro degli Esteri Di Maio ha detto: “Ho visto in queste ore che continua l'odio contro di noi, noi rispondiamo con il sorriso, ce ne facciamo una ragione. Andiamo avanti e guardiamo avanti arriveranno altre persone perchè questo è un progetto per costruire il Paese che interessa sul territorio i sindaci le associazioni e le imprese".

I gruppi nominati a Camera e Senato "rafforzeranno la stabilità del governo. Non vogliamo costruire proposte populiste e qualunquiste ma soluzioni pragmatiche".

"La costituzione dei gruppi di Insieme per il Futuro aiuterà e rafforzerà la stabilità del governo. Un passaggio molto importante nei giorni in cui il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sta discutendo al Consiglio Europeo delle politiche che servono ai cittadini che stanno incontrando gravi problemi legati all'aumento del prezzo dell'energia". Ha continuato Luigi Di Maio,

"Oggi le famiglie italiane hanno enormi difficoltà legate al prezzo dell'energia, legate al prezzo delle materie prime che stanno incidendo su tutti i prodotti e stanno facendo aumentare l'inflazione.La stabilità del governo in questo paese significa riuscire a ottenere i risultati" per i cittadini, ha aggiunto.

E ha ribadito: “Ho preso le distanze da una progetto che si sta radicalizzando e che, pur di inseguire qualche sondaggio, ha provato mettere in discussione anche la sicurezza del governo italiano. Tra qualche i cittadini italiani saranno chiamati a votare e decideranno”.