Madre e figlia trovate morte in casa nel Modenese

Due donne, una sulla cinquantina e l'altra poco più che ventenne, sono state trovate senza vita nella loro abitazione alla Cavazzona di Castelfranco, in provincia di Modena. Secondo le prime informazioni sarebbero morte per colpi di arma da fuoco. Si tratterebbe di una madre e della figlia, entrambe straniere. In corso le indagini per accertare la dinamica e il movente.

Secondo i primi dettagli che si hanno in merito all'accaduto, il rinvenimento dei due cadaveri sarebbe avvenuto dopo un intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto proprio per aprire la porta dell'abitazione.