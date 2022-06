Mafia, Capaci Bis: la Corte di Cassazione conferma i quattro ergastoli

La Cassazione ha confermato le 4 condanne all'ergastolo emesse nel processo bis per la strage di Capaci a carico di Salvatore Madonia, Lorenzo Tinnirello, Giorgio Pizzo e Cosimo Lo Nigro. La Suprema Corte ha confermato anche l'assoluzione di Vittorio Tutino. Il verdetto è stato emesso dalla II sezione penale.

Il verdetto è stato emesso dai giudici della Seconda sezione penale, presieduti da Geppino Rago. Gli “ermellini” erano stati chiamati a decidere se confermare o meno i 4 ergastoli per Salvatore Madonia, Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro e Lorenzo Tinnirello, accusati di aver preso parte alla fase organizzativa dell'attentato a Giovanni Falcone e di aver reperito l'esplosivo, e se annullare o meno l'assoluzione di Vittorio Tutino, come chiesto dalla Pg, Delia Cardia. Alla fine è stata convalidata la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta il 21 luglio 2020.

Secondo la ricostruzione accusatoria, gli imputati al processo Capaci bis avrebbero svolto un ruolo fondamentale per l'organizzazione dell'attentato che costò la vita, il 23 maggio 1992, al giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e agli uomini della sua scorta, in particolare in relazione all'esplosivo che venne utilizzato.