Mafie, terrorismo e immigrazione. La missione del ministro Lamorgese a Washington

Dalla criminalità digitale all'immigrazione, dal terrorismo alla 'Ndrangheta: sono i temi affrontanti dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese nel suo viaggio a Washington, dove ha partecipato a una serie di incontri tra i quali quello con la vice ministra della Giustizia Lisa Monaco e con il segretario alla Sicurezza interna Alejandro Mayorkas.

Nella conferenza stampa organizzata a Washington, a conclusione della missione, Lamorgese ha avuto anche modo di toccare alcuni argomenti di politica interna. Rispondendo agli allarmi lanciati da Matteo Salvini riguardo la nuova ondata di immigrati, la ministra ha detto: "Come dico sempre è un problema strutturale, non emergenziale. Certo, in questo periodo c'è una maggiore preoccupazione, dovuta a varie cause". Tra quelle citate, la crisi alimentare legata all'invasione russa in Ucraina e le instabilità in Libia. Negli Stati Uniti, ha ricordato la ministra, "arrivano ottomila immigrati al giorno". "Con l'accoglienza dei profughi ucraini abbiamo visto l'Europa come vorremmo vederla, un'Europa unita, solidale, ospitale". Luciana Lamorghese ha ricordato "l'accordo storico" raggiunto in Europa il 10 giugno tra 15 paesi per un programma di redistribuzione dei migranti.

Riguardo il caso dei seggi in tilt a Palermo il giorno del referendum, Lamorgese ha chiarito di non aver addossato responsabilità al presidente della Regione Nello Musumeci. "Lui ha ragione - ha detto la ministra - quando sostiene che non ha competenze in materia di gestione delle elezioni". "Ma io - ha aggiunto - non gli ho mai attribuito la responsabilità". Lamorgese ha detto di affidarsi alla magistratura: "Si è trattato di un episodio gravissimo - ha concluso - quando si vanno a toccare le procedure delle elezioni si va a toccare un principio basilare della nostra democrazia".