"Make it short": le opere d'arte raccontate in un minuto dalle "creator" post-millennial

Le creator - Basic Gaia, Federica Mutti, mrtndamex, Lucrezia Oddone, Gaia Lapasini, Carolina Chiari, Ginevra Iorio, Pitta, Eleonora Tani e Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani di Eterobasiche - ci offrono così il loro punto di vista con uno sguardo originale e un taglio innovativo, rivedendo in chiave attuale alcuni dei capolavori in mostra alla Galleria Nazionale.

Un racconto veloce, in linea con i tempi concitati della Generazione Z, con utilizzo della funzione di YouTube “Shorts” per realizzare video da 60 secondi al massimo, con la fotocamera del proprio smartphone.

Nella loro visione, Michelangelo Pistoletto appare un precursore dei content creator già negli anni ‘60, mentre la camicia di Hanka Zborowska, la donna dal collaretto di Amedeo Modigliani , potrebbe far parte di un guardaroba per appassionati di vintage. E ancora, cosa leggeva M.me Ginoux nel celebre ritratto che le fece Vincent van Gogh ?

“Make it so!” sono le proverbiali parole del Capitano Picard di Star Trek, e per farla breve (to make it short), ci siamo immaginati la Galleria Nazionale come l’Enterprise e moltissimi episodi di una saga che intreccia il tempo out of joint dentro un web sempre meno virtuale e sempre più concreto e commisto, un indistinto che inizia a prendere la forma dello spazio del futuro"

Cristiana Collu, direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, fa riferimento a un personaggio della fantascienza "classica" (da The Next Generation) per raccontare il desiderio della Generazione Z di “farla breve”: essere veloci, sintetici, non ripetitivi e anche auto-ironici, al passo con la loro natura tutta digitale.