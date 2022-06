Malagrotta, il terzo impianto a fuoco a Roma in 4 anni. Gli altri roghi rimasti senza colpevoli

Quello di Malagrotta è il terzo incendio in pochi anni che riguarda un importante impianto di Tmb (trattamento meccanico biologico) nella città di Roma.

L'11 dicembre 2018 un rogo distrusse completamente il Tmb Salario, di proprietà della municipalizzata Ama, nella zona nord della città. Si trovava nel bel mezzo di una zona residenziale, e già da molti anni prima del rogo i cittadini protestavano per l'odore che si diffondeva nel quartiere. Si stima contenesse 3000 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Il cielo quel mattino fu annerito da una grossa nube di fumo già all'alba e la puzza nauseante si diffuse dalla periferia nord fino al centro della Capitale, tanto da costringere molti romani a tenere chiuse le finestre. Nessuno fu in grado di spiegare perché le telecamere di sorveglianza fossero spente da tre giorni.

Le indagini non permisero di individuare responsabilità e la Procura nel 2020 chiese l'archiviazione. La distruzione di questo impianto è una delle principali cause che hanno aggravato il problema della raccolta dei rifiuti.

Il 24 marzo 2019 a prendere fuoco, ma con effetti meno distruttivi tanto che l'impianto qualche tempo dopo potè riaprire, fu il Tmb di Rocca Cencia, all'estrema periferia est della capitale, anch'esso di proprietà dell'Ama. Bruciarono 500 tonnellate di rifiuti. In questo caso le telecamere non c'erano proprio, e i rilevatori di fumo non funzionavano. Anche stavolta, le indagini girarono a vuoto e finirono nella richiesta di archiviazione.

Cosa fa un impianto Tmb?

Il trattamento meccanico-biologico è il processo che serve a separare i rifiuti indifferenziati tra una frazione secca, che una volta recuperati i materiali riciclabili e adeguatamente raffinata diventa il combustibile dei termovalorizzatori, e una frazione organica, destinata a un processo simile al compostaggio e in alcuni casi alla produzione di biogas. A seconda della complessità e modernità dell'impianto può avvalersi di diverse tecnologie. Ci sono quelle ottico-informatiche che permettono di riconoscere i diversi materiali per estrarli poi meccanicamente, c'è la separazione ottenute tramite correnti di aria compressa, quella magnetica per i metalli. Infine, una componente importante di questi impianti è quella biologica per la trasformazione della frazione organica tramite l'azione di microrganismi.