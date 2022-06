Maltempo al Nord, oltre 150 interventi dei vigili del fuoco tra Alto Adige e Lombardia

Un fronte d'aria fredda scombussola questo insolito maggio afoso. Accompagnata da forti temporali, la perturbazione fredda ha attraversato in serata il Trentino Alto Adige. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In val Ridanna, dove in poco tempo sono caduti 80 millimetri di pioggia, è straripato il rio di Ento. A Bolzano una raffica di vento ha abbattuto un semaforo.

Dalle ore 18 i vigili del fuoco sono usciti per oltre 60 interventi, soprattutto nei distretti di Alta Valle Isarco, Bolzano, Bassa Pusteria e Merano e dintorni, soprattutto per rami e piante pericolanti, smottamenti, frane e colate detritiche e allagamenti in cantine e garage.