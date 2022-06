Mantova: operaio muore dopo essere caduto da un ponteggio

Un uomo è morto a Mantova per l'ennesimo incidente sul lavoro. L'uomo è caduto attorno alle 9.30 da un ponteggio di un cantiere in via Pellegrino Salandri e ha riportato traumi e fratture. I sanitari che lo hanno soccorso sul posto, riferisce l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), lo hanno trovato in arresto cardiaco e poco dopo l'uomo è morto. Nel cantiere, oltre a un'ambulanza e a un'automedica, sono intervenuti le forze dell'ordine e i tecnici della regione per ricostruire la dinamica dell'infortunio.

Nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2022 l’Inail ha ricevuto 194.106 denunce di infortunio, 65.435 in più rispetto allo stesso trimestre del 2021, di cui 189 con esito mortale con un aumento dell'incidenza di questi ultimi del 2.2%. L’aumento del 50,9% è imputabile sia agli incidenti sul luogo di lavoro (+ 53,1%) che a quelli in itinere (+ 31,2%). Le vittime sono aumentate sia tra gli uomini, con oltre 37.000 denunce in più dello scorso anno, sia tra le donne, con quasi 28.000 casi in più. Da gennaio a marzo si contavano quindi più di più di 2 morti al giorno.