Il Consiglio della Federazione, Senato russo, ha chiesto al direttore del Servizio dello spionaggio all’estero (SVR), Serghej Naryshkin, di verificare, e aggiornare, i libri di testo sulla storia russa per conformità agli “standard storico-culturali”. Il motivo? "Questa è una delle componenti della sicurezza nazionale".

I senatori chiedono alla Società storiografica russa, presieduta per cumulo di cariche dallo stesso Naryshkin, di condurre un esame dei libri di testo scolastici sulla storia per verificarne il rispetto degli standard storici e culturali. L’ha affermato Ekaterina Altabayeva, vicepresidente della Commissione scienza, l'istruzione e la cultura.

Secondo lei, in precedenza i senatori avevano ricevuto proposte per l'esame dei libri di testo dal Ministero dell'Istruzione della Federazione Russa, poiché "non li soddisfacevano i contenuti", quindi il Consiglio della Federazione ha deciso di coinvolgere il presidente della Società storiografica russa, Serghej Naryshkin. Quest’ultimo ha sostenuto l'iniziativa dei senatori.

"La Commissione insiste sull'aggiornare l'elenco dei libri di testo nelle discipline umanistiche, riempiendo il loro contenuto con esempi figurativi vividi ed emotivi di vero servizio alla patria, coraggio ed eroismo mostrati nella difesa della Madrepatria", ha detto Altabaeva, citata dall’Agenzia giornalistica pubblica russa TASS. "La situazione attuale, lo capiamo tutti, richiede un atteggiamento particolare nei confronti della qualità dell'insegnamento e del contenuto dei libri di testo di storia, scienze sociali, lingua e letteratura russa, poiché oggi è una delle componenti della sicurezza nazionale del Paese".