Marine le Pen: "Grande successo, a noi la Commissione finanze"

"Siamo il primo gruppo d'opposizione. Richiediamo quindi la presidenza della Commissione finanze e la vicepresidenza dell'Assemblea nazionale. Non transigeremo in nulla!". Dal feudo elettorale nel Pas-de Calais, una trionfante Marine Le Pen è tornata a parlare senza fare sconti al suo vecchio avversario delle presidenziali. Il giorno dopo il voto del secondo turno delle elezioni legislative francesi il suo partito Rassemblement National ha sbancato ottenendo ben 81 nuovi seggi. Ne aveva solo 8.

Commentando di nuovo il successo del suo partito, la deputata eletta con oltre il 60% delle preferenze ha parlato di "successo meraviglioso" perché "ci si aspettava al massimo un gruppo di 60 parlamentari".

La leader di estrema destra ha annunciato di voler lasciare la guida del partito per dedicarsi alla presidenza del futuro gruppo parlamentare. Ammettendo di essere "sorpresa" dal numero di parlamentari eletti. Le Pen, che aveva affidato ad interim la presidenza del Partito al giovanissimo vice Jordan Bardella all'inizio della campagna per le presidenziali, se ne aspettava una sessantina. E traccia già la sua linea programmatica: "Non riprenderò la testa del RN, mi concentrerò sulla presidenza di questo gruppo grandissimo".

Il boom di consensi per Le Pen, vera vincitrice di questo secondo turno delle legislative francesi, è uno schiaffo per il presidente rieletto due mesi fa. Il sogno di una maggiornaza assoluta per poter governare con serenità è svanito del tutto. Eppure "c'è una mano tesa verso tutti coloro che vogliono mandare avanti il Paese" ha affermato la portavoce del presidente Olivia Gregoire, aprendo a future proficue alleanze.

Per il leader di sinistra Jean-Luc Melénchon è a rischio la governabilità del paese, perché "la sconfitta di Ensemble! è lo scacco elettorale e morale della "macronia". La sua coalizione Nupes è la prima forza di opposizione dell'Assemblea Nazionale, ma potrebbe non avere i numeri necessari a ottenere lo scettro di primo ministro, anche perché l'attuale premier Elisabeth Borne è stata confermata nella circoscrizione di Calvados. Sono questi in sintesi i risultati che emergono dalle prime proiezioni del voto.

Ma sono molti i "fedelissimi" di Macron sconfitti che dovranno probabilmente lasciare il proprio incarico. La ministra della Salute, Brigitte Bourguignon, è battuta nella sesta circoscrizione del Pas-de-Calais, arrivata seconda dietro a Christine Engrand, candidata del Rassemblement National. Sconfitti anche il presidente dell'Assemblea Nazionale, Richard Ferrand, e il capogruppo di En Marche in parlamento, Christophe Castaner.

Quel che è certo è che per il presidente non sarà facile portare avanti il programma di riforme promesso alle presidenziali. "Faremo una opposizione ferma, senza connivenze, ma anche una opposizione responsabile e costruttutiva", ha detto ieri sera a caldo la leader di RN. "La nostra unica bussola è l'interesse della Francia e del popolo francese", ha sottolineato entusiasta.