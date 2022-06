Matera, addio al Women's Fiction Festival: 18 anni di letteratura al femminile tra i Sassi

Dopo 16 anni di onorata attività, il Women’s Fiction Festival di Matera chiude i battenti per mancanza di fondi. Dopo aver “favorito la valorizzazione della letteratura femminile, facendo di Matera per 16 anni il punto di riferimento e di incontro internazionale tra scrittrici, editori, agenti letterari e il coinvolgimento della scuola”, il Women's fiction festival cessa l'attività anche a causa di risorse economiche inadeguate. Ha un retrogusto amaro la triste ammissione con cui il comitato che organizza dal 2004 il Women’s Fiction Festival ammette di non poter andare avanti sulla strada di questo progetto utile e importante. Mariateresa Cascino, presidente del consiglio direttivo dell'associazione Matera Letteratura, ammette sconsolata: “Nonostante le importanti sponsorizzazioni private e l'auto-sostenibilità, dobbiamo ammettere che non esistono più le condizioni per programmare in tempi certi e con standard progettuali elevati un appuntamento nazionale che deve garantire qualità ai partner, agli ospiti e al pubblico. Sono stati anni bellissimi e ricchissimi - ha continuato Cascino - in cui abbiamo fatto piccoli miracoli con poche risorse e avuto l'onore di sviluppare a Matera una formula culturale innovativa, con ospiti e partecipanti provenienti da diversi Paesi del mondo. Abbiamo creato opportunità professionali, relazionali e culturali: è questo il maggior successo e la più grande soddisfazione che ci lasciamo alle spalle”.

Centro_libro/Twitter Il logo del Women’s Fiction Festival

Era stato fondato nel 2004 dalla scrittrice britannica Elisabeth Jennings, innamoratasi di Matera e dei suoi Sassi, Patrimonio mondiale dell’umanità dal 1993; Jennings, come del resto molti artisti e intellettuali provenienti da tutto il mondo, che hanno trovato a Matera un ambiente ricco di storia, arte e stimoli sempre nuovi e rinnovati, decise di organizzare e dare vita a qualcosa che valorizzasse ancora di più il tessuto socio-culturale della città, ben 10 anni prima che Matera vincesse la competizione per diventare, nel 2019, Capitale europea della cultura. Nacque così il Women’s Fiction Festival, alla cui fondazione ha contribuito anche la stessa Mariateresa Cascino con Maria Paola Romeo e Giovanni Moliterni. L'associazione “Matera Letteratura”, che rimarrà attiva per organizzare incontri ed eventi nel corso dell'anno, “ringrazia tutti coloro che hanno offerto idee, tempo, risorse economiche e creative per la migliore riuscita delle 16 edizioni passate e devolverà parte delle sue riserve alle associazioni che si occupano di cultura ed empowerment femminile. Per voltare pagina e celebrare un nuovo inizio, in autunno è in programma una festa di arrivederci con le scrittrici, gli scrittori e gli editori che hanno sostenuto e già rimpiangono Matera e il Women's Fiction Festival”.

WFFMatera/Twitter Un evento promosso dal Women's Fiction Festival (2018)