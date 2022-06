Matteo Berrettini vola in finale, per il secondo anno consecutivo, nel torneo del Queen's

In finale incontrerà il vincente del confronto fra il croato Marin Cilic, n.17 del ranking e 7 del seeding, vincitore nel 2012 e nel 2018, ed il sebo Filip Krajinovic, n.48 ATP: tra il 33enne di Medjugorje ed il 30enne di Sombor non ci sono precedenti.

Berrettini ha fatto leva sul servizio con il quale è riuscito a fare la differenza. La pioggia ha interrotto il secondo set sul 3/2 per l’italiano e con l’olandese in svantaggio sul servizio. Al rientro Berrettini, dopo venti minuti, ha portato a casa il break e poi chiuso a 6/3

Matteo Berrettin i piega in semifinale l’olandese Botic van de Zandschulp, n.29 del ranking mondiale, in due set 6/4 6/3 e si presenta alla sua seconda finale sul court londinese.

I punti di Berrettini nel ranking

La decisione di Atp (alla quale potrebbe unirsi anche la Wta) di non conteggiare i punti a Wimbledon in seguito alla decisione di escludere i giocatori russi e bielorussi rischia di mettere in grossa difficoltà Matteo Berrettini considerato lo stop di tre mesi per l’operazione e i punti persi.

Berrettini ha recuperato 250 punti con la vittoria a Stoccarda , nella finale del Queens sono in ballo altri 500 punti e così sarebbero 750. Lui però ne ha persi 2275 su 3.805 complessivi per il numero dieci al mondo.

L’azzurro, inoltre, scarterà, sempre lunedì prossimo, altri 90 punti, ovvero la metà di quelli incamerati nel 2019 con la semifinale di Halle. Approdando in finale al Queen’s Berrettini certo resta il numero 1 d’Italia, scavalcando Sinner, e torna 11°, superando il britannico Cameron Norrie, ma dovrà poi vincere per sperare di restare in top 10.

L’azzurro, infatti, ha ora un ritardo di 168 punti dal 10° classificato nel ranking virtuale, il polacco Hubert Hurkacz, e vincendo il torneo (altri 320 punti) potrebbe rimanere decimo anche lunedì 20 giugno, a patto che il polacco, in gara ad Halle, non arrivi in finale (altri 210 punti), diventando irraggiungibile per l’azzurro.