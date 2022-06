Maxi-incendio a Roma in zona Aurelia: esplodono bombole gpl, evacuato un centro estivo

Un maxi-incendio si è sviluppato nella zona nord-ovest di Roma tra la via Aurelia fino a Casalotti. Le fiamme hanno coinvolto capannoni industriali, all'interno dei quali si trovavano anche bombole gpl causando diverse esplosioni. Evacuate nella zona diverse famiglie e un centro estivo in quanto le fiamme hanno lambito giardini e palazzine private.

Incendio a via della Monachina, nei pressi dell'Aurelia, Roma

Circa 35 persone intossicate sono state visitate sul posto dai sanitari mentre una donna con un bimbo sono stati trasportati al Gemelli in codice giallo.

Le fiamme sono divampate intorno alle 14 in via Bosco Marengo, vicino al campo rom della Monachina. Il vento caldo ha alimentate il rogo e le fiamme hanno raggiunto via Aurelia, all'altezza uscita 1 del Grande Raccordo Anulare (km 11): si è levata una colonna di fumo visibile da chilometri di distanza.