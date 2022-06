Medio Oriente: razzo da Gaza, Israele bombarda postazioni di Hamas

Video diffusi sui social media mostrano alte colonne di fumo e incendi alzarsi dai luoghi colpiti in varie zone dell'enclave costiera sotto blocco israeliano. Il lancio del razzo non è stato rivendicato, ma l'esercito d'Israele ha accusato Hamas.

L’operazione è stata resa nota dal portavoce militare secondo il quale il razzo lanciato da Gaza è stato intercettato dallo scudo "Iron Dome", il sistema di difesa antimissili, mentre era ancora in volo. Quello di questa notte è il primo razzo lanciato contro Israele da aprile scorso.

Dopo il lancio di un razzo da Gaza verso la cittadina costiera israeliana di Ashkelon, dove erano risuonate le sirene di allarme, la risposta dell'esercito israeliano non si è fatta attendere.

A portare all'attacco da parte dei militanti palestinesi potrebbe essere stato un raid israeliano in Cisgiordania ieri, in cui tre militanti palestinesi sono stati uccisi e otto feriti. L'esercito dello Stato ebraico sta conducendo operazioni pressoché quotidiane nella Cisgiordania occupata, da quando a inizio anno un'ondata di attacchi ha provocato la morte di 19 persone in Israele. Molti raid sono stati condotti a Jenin e dintorni, area di origine di vari assalitori.