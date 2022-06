Medvedev deride i leader europei: "Intenditori di rane, würstel e spaghetti"

"I fan europei di rane, salsicce di fegato e spaghetti" amano visitare Kiev "con zero utilità" . Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha commentato così, deridendolo, il viaggio del presidente francese Emmanuel Macron, del cancelliere tedesco Olaf Scholz e del presidente del Consiglio italiano Mario Draghi a Kiev, osservando su Twitter che gli europei "amano visitare Kiev" ma "questo ha zero utilità" perchè "non avvicina l'Ucraina alla pace".

"Ancora una volta hanno promesso l'ingresso nell'UE, vecchi pezzi di artiglieria", ha aggiunto Medvedev che poi ha rincarato. "Si leccano i baffi con la gorilka (ovvero vodka, ma Medvedev ha usato la parola che il parlamento ucraino, la Verkhovna Rada ha esortato a usare al posto di vodka) e tornano a casa in treno, come cento anni fa. E va tutto bene", ha proseguito in merito al viaggio di Draghi, Macron e Scholz.

"Solo che tutto questo non avvicinerà l'Ucraina alla pace. E tik tak il tempo scorre..." ha chiosato Medvedev nel suo tweet, con un chiaro riferimento al passare dei giorni di guerra in Ucraina, nel conflitto iniziato con l'invasione russa.

Il post è solo l'ultimo di una campagna denigratoria condotta da settimane dall'ex capo di Stato russo, che sempre più incarna il volto della più bieca propaganda russa. E' divenuto celebre un altro suo post del 7 giugno scorso: "Mi viene spesso chiesto perché i miei post su Telegram" contro gli avversari della Russia "sono così duri. La risposta è che li odio. Sono bastardi e imbranati. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. E finché sarò vivo - aveva minacciato una decina di giorni fa - farò di tutto per farli sparire".

Ieri è stato ancora il turno di Telegram ad ospitare i post sprezzanti dell'ex presidente russo che si è posto la domanda provocatoria: ‘’Chi ha detto che l'Ucraina tra due anni esisterà ancora sulla mappa del mondo?'', mettendo in dubbio l'esistenza futura dell'Ucraina come Paese, dopo le notizie di un possibile accordo dell'Ucraina con gli Usa per forniture di Gnl che Kiev ripagherebbe in due anni.

Tra gli accostamenti più pesanti fatti da Medvedev, spicca quello tra le sanzioni "illegittime" contro i familiari dei politici russi e i metodi di 'Ndrangheta e Cosa Nostra. E ancora, nei suoi messaggi non sono mancate le minacce a Kiev. "L'unica domanda è: chi ci dice che l'Ucraina esisterà ancora tra due anni?". Un'escalation verbale culminata con gli sguaiati insulti ai leader Ue. Almeno fino al prossimo post.

Da moderato a “falco”: il repentino cambio d'immagine di Medvedev

Il leader russo negli ultimi tempi ha segnato un repentino cambio della sua immagine tenendo presente che al tempo della sua presidenza era considerato il volto moderato e liberale della Russia. Un'epoca ormai lontana, oggi quello che rimane comunque il leader del partito Russia Unita e il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo viene considerato ormai fuori dal cerchio magico putiniano e secondo alcuni politologi esperti del mondo russo, i suoi post potrebbero essere mossi dal “risentimento” verso gli occidentali dopo che gli Usa hanno cancellato il visto lavorativo a suo figlio Ilya. Ma c'è anche chi vede, nella sua escalation verbale, una strategia per sfidare il capo della Duma Vyacheslav Volodin, e accreditarsi come il leader dell'area dei “falchi”, in un tentativo di rendersi di nuovo gradito a Putin.