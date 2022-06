Mestre: con l'auto sulla ciclabile travolge e uccide un giovane

Un giovane è morto questo pomeriggio, intorno alle 15 e 30, a Mestre investito da un'auto che aveva imboccato una pista ciclabile, nei pressi della stazione. L'uomo alla guida, un 59enne, ha tentato subito dopo la fuga ma è stato fermato ed arrestato da agenti della Polizia e uomini della polizia locale.

Le forze dell'ordine sono state allertate dai residenti allertati dal terribile schianto seguito all'incidente.

La vittima aveva 25 anni, lavorava in Fincantieri e viveva a Marghera, dalle prime notizie sembra si tratti di un cittadino originario del Mali. Nella sua corsa sulla ciclabile l'autovettura, prima dell'investimento del giovane in sella ad una bicicletta, ha abbattuto diversi paletti, per poi andare a schiantarsi contro una recinzione, capovolgendosi. Per quanto riguardo l'autista si attendono gli esiti degli esami psico-fisici.