Michele Guerra il nuovo sindaco sulle orme di Pizzarotti

Michele Guerra, nato nel 1982 , è Professore ordinario di Cinema, Fotografia e Televisione all'Università di Parma, dove coordina l'Unità di Arte, Musica e Spettacolo e il Centro Studi e Archivio della Comunicazione. Autore di oltre cento pubblicazioni tra articoli, saggi e volumi, ha vinto nel 2016 il Premio Limina per il Miglior libro italiano di studi sul cinema con "Lo schermo empatico. Cinema e neuroscienze", scritto insieme a Vittorio Gallese. E’ stato Presidente del CdS in Comunicazione e Media Contemporanei per le Industrie Creative e Vice-direttore del Dipartimento DUSIC, cariche da cui si è dimesso nel 2017 in seguito alla nomina ad Assessore alla Cultura del Comune di Parma.

Guerra, alla guida di una coalizione che ha riportato la pace fra Pizzarotti e il Pd (che per dieci anni è stato all'opposizione) non era riuscito a vincere al primo turno, ma ci si è avvicinato, con il 44%. Il suo sfidante, Pietro Vignali, sindaco dal 2007 al 2011 poi dimessosi dopo un'inchiesta giudiziaria che coinvolse la sua giunta, sostenuto da Lega e Forza Italia, si era fermato al 21%.