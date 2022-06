Mick Jagger guarito dal Covid: "Grazie per i messaggi affettuosi, ci vediamo a Milano"

Mick Jagger, rimessosi dopo la positività al Covid che ha costretto i Rolling Stones a saltare due date del tour (Amsterdam e Berna), in un videomessaggio ai fan sulle sue pagine social dà appuntamento a San Siro per il 21 giugno.

"Ciao a tutti, grazie moltissime per i vostri messaggi affettuosi. Li ho molto apprezzati. Sono dispiaciuto per l'inconveniente degli show annullati, ma martedì saremo sul palco a Milano, ci vediamo lì".

Sulle pagine della band sono state invece pubblicate le immagine del palco di Milano in fase di allestimento. "Le maestranze sono impegnate ad allestire il palco sotto il glorioso sole italiano, non vediamo l'ora di vedervi allo stadio San Siro domani sera!", è il messaggio che accompagna gli scatti.

Niente da fare invece per la tappa di Berna in Svizzera che è stata definitivamente cancellata. "Purtroppo dobbiamo annunciare che, nonostante tutti gli sforzi, il concerto dei Rolling Stones a Berna, in Svizzera, non può essere riprogrammato e purtroppo è cancellato". E' l'annuncio sulle pagine social della band.

"I promotori dei concerti degli Stones hanno lavorato duramente tutta la settimana e hanno provato tutto il possibile per trovare una data o un luogo alternativo per il concerto in Svizzera, ma purtroppo questo non è stato possibile - si legge nella nota pubblicata -. La band desidera inviare grandi scuse a tutti i fan in Svizzera che hanno comprato i biglietti e sono profondamente rattristati di non potersi esibire a Berna in questo tour". I biglietti saranno rimborsati dal 21 giugno al 17 luglio 2022.