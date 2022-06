Microplastiche inquinano anche la neve dell'Antartide: perché accade?

Uno studio neozelandese pubblicato sulla rivista scientifica The Cryosphere mostra le "Prime prove di microplastiche nella neve dell'Antartide". Finora, dicono i ricercatori, le microplastiche in Antartide erano state trovate sia nel ghiaccio che sulla superficie del mare, ma questa è la prima volta che vengono rilevate nella neve appena caduta.

La ricerca è basata su campioni di neve raccolti nel 2019 sulla Barriera di Ross - la più grande piattaforma glaciale dell'Antartide - dalla studentessa di dottorato presso l'Università di Canterbury, Alex Aves. Allora esistevano pochi studi sulla presenza di microplastiche nell'aria, e ancora non era chiara la portata del fenomeno. "Eravamo fiduciosi che non avrebbe trovato alcuna traccia di microplastiche in un ambiente così remoto e incontaminato", afferma Laura Revell, professore associato di Fisica ambientale, così "le avevamo chiesto di raccogliere campioni anche nei dintorni della Scott Base e della McMurdo Station, in modo che potesse trovare delle microplastiche da studiare".

Una volta in laboratorio, fu subito evidente che le particelle di plastica erano presenti in tutti i campioni raccolti, e che questo era un fatto di rilevanza globale.

Aves, che di recente ha conseguito il Master in studi antartici, si è detta scioccata dalla sua scoperta: "È incredibilmente triste, ma l'aver trovato plastica nella neve fresca dell'Antartide evidenzia la vasta portata di questo tipo di inquinamento, che raggiunge anche i luoghi più remoti del pianeta". "Abbiamo raccolto campioni di neve in 19 punti della Barriera di Ross e in ognuno di essi abbiamo trovato microplastiche".

"Col senno di poi, non mi sorprende per niente", dice la professoressa Revell. "Dagli studi pubblicati negli ultimi anni abbiamo imparato che ovunque cerchiamo microplastiche trasportate dall'aria, le troviamo".

La ricerca ha trovato una media di 29 particelle di microplastica per ogni litro di neve sciolta: una concentrazione più alta di quanto rilevato in precedenza nel circostante Mare di Ross e nell'Oceano Antartico. Mentre nei campioni raccolti intorno alle basi scientifiche, questa densità è tre volte più alta. Le plastiche analizzate sono di 13 differenti tipi, soprattutto PET (polietilene tereftalato), comunemente usata per la produzione di vestiti e bottiglie.

Modelli atmosferici suggeriscono che le microplastiche potrebbero aver viaggiato nell'atmosfera per migliaia di chilometri, ma è altrettanto probabile che la presenza dell'uomo in Antartide abbia stabilito una sua "impronta" di microplastica, affermano i ricercatori.