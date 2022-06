Milan, Pioli mantiene la promessa: in bici fino al passo della Cisa

Il futuro del "diavolo"

In sede a Milano, intanto, Paolo Maldini ha ripreso il lavoro sul mercato dopo le intense giornate del cambio di proprietà: incassata la fiducia di Gerry Cardinale (che oltre al direttore tecnico confermerà l'intero gruppo dirigente), Maldini potrà concentrarsi sui prossimi innesti. E se per Origi ci sarebbero in programma le visite mediche settimana prossima, l'altro nome seguito da mesi è quello dell'olandese Botman, che in un'intervista al quotidiano "Algemeen Dagblad" ha parlato del suo futuro: "Se l'ultima di campionato è stata anche la mia ultima partita con la maglia del Lille? Non lo so, ma credo di sì - ha dichiarato sibillino il centrale - l'intenzione è quella di fare un passo in avanti. Spero che il trasferimento venga completato presto, preferibilmente per la preparazione". E poi, sulla squadra milanese ha detto: "Milan e Newcastle? Sono interessati, ma non posso e non voglio dire di più: quello che voglio io è fare un passo in avanti e giocare una bella competizione".

L'altra pista per i "diavoli" porta a Zaniolo, con la Roma che per ora ha rifiutato la prima proposta del Milan (25 milioni più Saelemaekers), ma il suo procuratore, Claudio Vigorelli, che invece vedrebbe di buon occhio un passaggio in rossonero: "L'interesse del Milan? Sarebbe una bellissima notizia, ma non ne so nulla".