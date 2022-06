Milano: bimbo di 8 mesi morto per annegamento, la madre gli stava facendo il bagnetto

Un bambino di otto mesi è morto dopo essere stato trasportato in elisoccorso al reparto di pediatria dell'ospedale di Bergamo “Papa Giovanni XXIII”. Aveva ingerito inavvertitamente dell'acqua durante il bagnetto. La tragedia familiare si è verificata in un'abitazione di via Costantino Baroni a Milano, nella zona del Gratosoglio, periferia meridionale della città. L'episodio è accaduto nel pomeriggio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante e della Squadra mobile della Questura per ricostruire l'accaduto. In casa era presente la madre, di origine marocchina.

Dai primi accertamenti le cause della morte del bambino, avvenuta in ospedale, sono state accidentali. Sul luogo è presente anche la Polizia scientifica.