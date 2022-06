Inarrestabile Mick Jagger, non lo ferma neanche il Covid

Guarito dal Covid pochi giorni fa, Mick Jagger infiamma San Siro con due ore di performance senza età sul palco: 57mila spettatori ed una delle band più longeva del rock dimostra ancora una volta l'assunto che la vecchiaia, non è cosa per gli Stones. Sessant'anni di carriera nello stadio gremito per l'unica data italiana del tour. Il front man britannico - 78 anni a Luglio - macina il palco camminando su e giù, e la prima canzone - Street Fighting man - sembra raccontarlo: "Piedi carichi, ragazzo, perché l'estate è qui e il momento è giusto per combattere in strada", e le "pietre rotolanti" combattono: e si difendono ancora molto bene i tre eterni del rock, sopravvissuti come pochi altri al sex drug & rock'n roll che ne ha stesi tanti ed illustri, a cominciare da Brian Jones, co-fondatore della band - nello scorso secolo - e "membro" del cosiddetto club dei 27 (tutte le star del rock morte a 27 anni: Jimy Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin ed appunto: Jones), ma Jagger, Richards e Woods (di 75 anni) di mollare, proprio non sembrano averne voglia.

San Siro - istigato da Jagger che imbraccia la chitarra - diventa un gigantesco Karaoke per "You can't always get what you want", mentre ascolta assorto la più contemplativa "Living in a ghost town", brano scritto in piena pandemia, che Jagger accompagna con l'armonica. "Che bello essere di nuovo qui, anche se è più caldo del quinto girone dell'inferno" dice Jagger. Tra un cambio d'abito e l'altro, via alla cavalcata finale con un'infilata di pezzi da 90: "Miss you", "Paint it black", e poi "Sympathy for the devil", "Jumpin Jack Flash", passando per "Midnight rambler" e "Start me up": canzoni che attraversano la memoria di almeno tre generazioni, dal lontano 1965 quando esplosero sulla scena mondiale con il brano “Satisfaction”.