Ministri Bianchi e Speranza: per gli esami di terza media e maturità mascherina solo raccomandata

A quanto si apprende, dall'incontro tra il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e il ministro della Salute Roberto Speranza è emersa la proposta è di raccomandare l’uso della mascherina, ma di non renderlo obbligatorio, durante gli esami d terza media già in corso in questi giorni e per gli esami di maturità che inizieranno il 22 giugno.

Gli esami di terza media infatti hanno un calendario meno rigido: il 17% degli studenti ha iniziato gli scritti la scorsa settimana, il 62% sosterrà le prove tra il 13 ed il 19 giugno, gli altri lo sosterranno dal 20 al 30.

La riunione tra i ministri Speranza e Bianchi porta avanti il percorso condiviso in vista del prossimo anno scolastico, per la riapertura della scuola a settembre in presenza e in sicurezza. All'incontro ha partecipato anche il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, che ha illustrato il quadro epidemiologico.