Missile russo contro centro commerciale a Kremenchuck, almeno due morti e una ventina di feriti

Secondo il sindaco di Kremenchuk, Vitalij Maletskij, la struttura è stata colpita dalle forze russe nonostante non avesse alcun collegamento con "attività di guerra" in corso nell'est del Paese. Zelensky ha riferito che al momento dell'esplosione nell'area del centro commerciale si trovavano oltre mille persone. Kremenchuk è situata lungo il corso del fiume Dnepr.

Un bilancio di vittime "impossibile da immaginare", poiché nel centro commerciale di Kremenchuk si trovavano "mille persone", afferma il presidente dell'Ucraina: "Gli occupanti hanno sparato razzi contro il centro commerciale, dove c'erano più di mille civili. Il centro commerciale è in fiamme, i soccorritori stanno combattendo l'incendio, il numero delle vittime è impossibile da immaginare", ha osservato Zelensky, che ha anche postato immagini del luogo colpito sottolineando che non si può in nessun caso considerare strategico o militare.