Misterioso impatto e misterioso cratere scoperto sulla faccia nascosta della Luna

È un vero è proprio “oggetto volante non identificato” quello che si è schiantato sulla faccia nascosta del nostro satellite naturale. L’impatto si è verificato il 4 marzo scorso, ma la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter della Nasa è riuscita a riprendere il luogo del contatto solo il 25 maggio. La foto della sonda mostra uno stranissimo cratere doppio, formato da due zone d’impatto quasi sovrapposte una di 16 metri di diametro ed una di 18.

Il doppio cratere potrebbe indicare che l’oggetto caduto abbia rimbalzato dopo il primo contatto con la superfice. È un evento raro ma può accadere, soprattutto se l’angolo di impatto è molto elevato. In questo caso invece è improbabile, anche perché l’angolo con cui il misterioso relitto spaziale ha colpito la superfice sembrerebbe essere di soli 15 gradi rispetto alla verticale, come osservò per primo l’astronomo Bill Gray che aveva previsto l’impatto già dal gennaio scorso.