Francia, i Républicains non faranno "la stampella" di Macron

È prassi che dopo le elezioni legislative il Capo del Governo proponga le sue dimissioni, per una rinnovata legittimazione cosa puntualmente avvenuta, comunica l'Eliseo, ma il presidente Emmanuel Macron ha respinto le dimissioni della "neo" premier scelta dopo la rielezione di maggio "affinchè il governo possa rimanere in carica e agire in questi giorni".

In questo contesto il Capo dello Stato è pronto ad avviare " le necessarie consultazioni politiche al fine di individuare possibili soluzioni costruttive al servizio dei francesi", ha precisato la presidenza. Oggi e domani all'Eliseo sfileranno tutti i leader di partito per una serie di incontri con il presidente della Repubblica. La premier Elisabeth Borne riunirà l'intero Governo a Matignon nel pomeriggio, per valutare l'esito del voto che ha visto alcuni componenti battuti al secondo turno. In particolare, il ministro della Transizione ecologica Amèlie de Montchalin, il ministro della Salute Brigitte Bourguignon e il segretario di Stato per il Mare Justine Benin dovranno lasciare probabilmente il Governo.

A due giorni dal voto delle legislative francesi di domenica tanti gli interrogativi e una sola certezza: la mancata maggiornaza assoluta per la coalizione presidenziale all'interno dell'Assemblea nazionale. Un fatto che suscita forti incertezze sul prosieguo dell'attività di governo. I risultati del voto hanno messo in luce una frammentazione importante delle forze politiche nell'Esagono, tutti lontani dalla maggioranza ora in cerca di alleanze.

Per quanto riguarda i partiti la situazione è di stallo: la coalizione di sinistra nonostante il successo dei suoi 135 seggi non ha la forza necessaria per imporsi anche a capo del governo. Già ieri il partito socialista (Ps), Europe-Ecologie-Les-Verts (Eelv) e il partito comunista (Pcf) si sono opposti alla proposta formulata da Mélenchon di formare un solo gruppo in parlamento sotto l'etichetta della Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale. La France Insoumise (Lfi) intende "discutere" la proposta di Jean-Luc Mélenchon di creare un gruppo unico Nupes (Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale) all'Assemblea Nazionale con i partner socialisti, comunisti ed ecologisti, nonostante il rifiuto di questi ultimi. "Jean-Luc Mélenchon non impone nulla a nessuno, ma fa una proposta", ha detto il numero due della France Insoumise, Adrien Quatennens, intervistato da Cnews. Quatennens ha sottolineato che Lfi intende comunque continuare a "discutere" con i partner di questa ipotesi. Per lui, il gruppo unico verrebbe legittimato dal fatto che l'attuale situazione politica è "molto instabile, inedita", con un Rassemblement National di Marine Le Pen forte di 89 deputati.

I 61 seggi dei repubblicani della destra moderata farebbero gola ad Ensemble! per avvicinarsi alla maggiornaza assoluta utile a governare, ma arriva il rifiuto secco del partito: "Abbiamo una linea molto chiara. Siamo all'opposizione. Abbiamo fatto campagna elettorale su questo perché Macron in cinque anni non è riuscito a portare a casa nessuna riforma. Non possiamo dire il contrario ora, sarebbe senza senso", ha detto il presidente dei Repubblicani, Christian Jacob, ai microfoni di radio France Inter, rifiutando ogni ipotesi di patto di governo con la maggioranza del presidente assicurando che i repubblicani non saranno la "ruota di scorta" della maggioranza. "Che Macron metta delle proposte sul tavolo", ha continuato Jacob ai microfoni di Radio France Inter, poco prima delle consultazioni con il presidente all'Eliseo. Ha poi ricordato la posizione di lr: "Siamo nell'opposizione e "ci restiamo". "Non abbiamo intenzione di diventare la stampella o la ruota di scorta" della maggioranza. "La risposta - ha puntualizzato - non sarà negli intrallazzi o negli inciuci".