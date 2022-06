Modena, la baby sitter del bimbo: "L'ho lanciato, ero in catalessi"

Ha confessato di essere stata lei a gettare dalla finestra il piccolo che accudiva. La baby sitter di 32 anni arrestata martedì a Soliera (Modena), durante l'udienza di convalida ha sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità. Un fatto legato, avrebbe spiegato, a un profondo malessere psicologico. “Ho preso Tommaso e l'ho lanciato dalla finestra, non so perché l'ho fatto, ho avuto un malore, una sorta di catalessi”, ha detto oggi la donna, carpigiana, accusata di aver volontariamente fatto cadere dalla finestra del secondo piano dell'abitazione di Soliera, in provincia di Modena, il piccolo di 13 mesi tuttora ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna in condizioni gravi seppur in non immediato pericolo di vita.

Sarà disposta una perizia psichiatrica. La donna si trova in carcere a Modena, accusata di tentato omicidio. Il piccolo invece rimane ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna, in prognosi riservata. L'avvocata d'ufficio, Francesca Neri, non ha chiesto misure alternative al carcere.