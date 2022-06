Mondiali di Beach Volley, oggi gli ottavi. In gara 4 coppie italiane

In un Foro Italico gremito, con 5 mila persone sugli spalti, 4 coppie italiane hanno conquistato l'accesso agli ottavi di finale del Campionato del Mondo di beach volley: Nicolai/Cottafava, Lupo/Ranghieri, Menegatti/Gottardi e Scampoli/Bianchin.

Formazioni tricolori protagoniste nel tabellone femminile del Mondiale in corso di svolgimento al Foro Italico, organizzato da Sport e Salute e Volleyball World. Oggi, negli ottavi, sarà derby tra le due coppie italiane: Marta Menegatti e Valentina Gottardi, alle ore 19, affronteranno Claudia Scampoli e Valentina Bianchin in un match che spalancherà le porte dei quarti di finale della rassegna iridata. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport+HD, anche attraverso rainews.it.

Ad infiammare il pubblico presente ieri sera sono state le due formazioni composte da Nicolai/Cottafava e Lupo/Ranghieri, abili a superare i propri avversari al termine di due match davvero ben giocati. "Roma sei unica!" il commento a fine gara di Daniele Lupo, entusiasta per la festa sugli spalti del Centrale. Questa sera le coppie tricolori scenderanno in campo, rispettivamente, alle ore 21 e alle ore 22.