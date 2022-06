Mondiali di nuoto a Budapest, Martinenghi oro nei 100 rana: è record italiano, nessuno prima di lui

Nicolò Martinenghi, 22 anni, è il nuovo campione del mondo dei 100 rana. Il nuotatore azzurro (bronzo nei 100 ai Giochi Olimpici di Tokyo) ha vinto la finale dei Campionati mondiali di Budapest facendo segnare un tempo di 58"26. Martinenghi ha stabilito un nuovo record italiano: il suo infatti è un oro storico dal momento che mai nessun azzurro prima di lui era riuscito a imporsi nei 100 rana in un Mondiale in vasca lunga.

“Sono molto contento anche se mi aspettavo qualcosa in meno a livello cronometrico. È un'emozione allucinante. È una gara calcolata esattamente. Sapevo che eravamo in tre allo stesso livello e la testa, la concentrazione, la determinazione sono state risolutive per il successo. Era la mia prima finale individuale mondiale, sono riuscito a mettere la mano davanti ed è esaltante. Sono molto contento di aver messo in pratica tutto quello che ho imparato in questi anni” ha commentato a caldo il nuotatore azzurro.

Secondo si è classificato l'olandese Arno Kamminga (58"62), terzo l'americano Nic Fink (58"65).