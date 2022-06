Mondiali di nuoto: il "Setterosa" vince 10-9 in casa dell'Ungheria

Dopo il pari all'esordio contro il Canada (7-7), arriva la prima vittoria per il Setterosa ai Mondiali di pallanuoto. L'Italia di Carlo Silipo, in una gara valida per il gruppo A, ha battuto 10-9 le padrone di casa dell'Ungheria.

L'andamento delle quattro frazioni di gioco (4-3, 6-5, 7-8, 9-10) racconta di una partita molto combattuta, ma mai lasciata in balia delle avversarie, neanche quando, in avvio di incontro, l'Italia ha commesso un errore madornale che ha permesso alle magiare di andare in vantaggio sul 2-0.

La svolta è arrivata nella terza frazione di gioco, quando le italiane sono passate in vantaggio e non hanno più consentito alle avversarie di superarle.

Ora l'Italia aspetta l'incontro di dopodomani con la Colombia per assicurarsi il passaggio diretto ai quarti di finale. Infatti, solo la prima classificata di ogni girone può evitare il passaggio dagli ottavi di finale.

Il Setterosa ha comunque dato una grande prova di sé battendo le fortissime padrone di casa. Le azzurre, dopo il 7-7 con le nordamericane, sono arrivate al big match e hanno ripetuto le sensazioni delle World League Europe Final dello scorso aprile in cui hanno sconfitto con il medesimo risultato, 10-9, le ungheresi.

L’Ungheria si è presentata all'incontro di oggi forte della debordante vittoria per 35-4 contro la malcapitata Colombia, squadra cuscinetto del gruppo A. Ricordiamo che passa direttamente ai quarti soltanto la prima classificata di ogni girone, mentre seconde e terze si sfideranno al playoff.