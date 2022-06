Montagna: precipita per 100 metri, morto a Passo Rolle

È morto sotto gli occhi della moglie, dopo essere precipitato nel vuoto per un centinaio di metri lungo il sentiero di cima Cavallazza, a 2.120 metri d'altezza sul passo Rolle, in Trentino. La vittima è un 72enne di Vicenza.

A dare l'allarme è stata proprio la donna che, sotto shock, è riuscita a chiedere aiuto al Soccorso alpino che ha fatto alzare in volo l'elicottero con a bordo l'equipe medica d'emergenza. I sanitari hanno tentato la rianimazione, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Insieme alla moglie, stava affrontando la discesa dalla Forcella che unisce cima Cavallazza a cima Cavallazza Piccola, nella zona di Passo Rolle, in Trentino. Lo comunica il Soccorso alpino. Un probabile errore di valutazione ha spinto la coppia ad imboccare una traccia ingannevole di sentiero e l'uomo è precipitato per un centinaio di metri, scivolando su erba secca e salti di roccia.

La chiamata al numero unico per le emergenze 112 da parte della moglie, che non riusciva più a vedere né sentire il marito, è arrivata intorno alle 11.40. Il Tecnico di centrale operativa del Soccorso alpino e speleologico, con il coordinatore dell'area operativa Trentino orientale, ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha dapprima raggiunto la donna, a quota 2120 metri, per poi - una volta localizzato e ricevute le necessarie autorizzazioni - recuperare il corpo del marito con l'aiuto di due soccorritori. I vigili del fuoco di San Martino di Castrozza hanno preso in custodia la salma nell'attesa del trasferimento.