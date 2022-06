Morì investita sulle strisce da un autobus, l'autista era impegnato in una chat erotica

Cinisello Balsamo, Milano: mancavano pochi minuti alle 15.30 dell’11 dicembre 2020 quando Cristina Conforti, impiegata comunale di 53 anni, stava attraversando la strada lungo il tragitto che l’avrebbe riportata a casa. Era sulle strisce pedonali in via Gorki, aveva quasi raggiunto il marciapiede dall’altra parte della strada quando fu improvvisamente travolta e uccisa da un autobus della linea Atm Cormano-Cusano. All’arrivo dei soccorsi, la donna era già morta.

Oggi si viene a sapere, in seguito ad una perizia disposta dalla pm di Monza Michela Versini, che l’autista del mezzo che investì Cristina stava chattando con una persona per concordare una prestazione sessuale. Mentre era al volante di un mezzo pubblico, in pieno orario di lavoro, si trovava su una chat erotica. È l’ultima rivelazione dalle indagini che porteranno a breve al processo per omicidio stradale per la morte dell’impiegata comunale. L’inchiesta si è infatti chiusa con la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'autista del bus. Il Gup ha fissato l'udienza preliminare già la prossima settimana.

La particolarità del caso consiste nel fatto che le telecamere di sicurezza non hanno potuto registrare il momento dell’impatto del mezzo con la donna, in quanto l’hard disk del sistema è risultato guasto. Solo grazie alla perizia ordinata dal magistrato si sono potute determinare le circostanze dell’incidente e chiedere il rinvio a processo dell’autista.

Secondo quanto si è ricostruito in dettaglio nel corso della fase inquirente, l'uomo prima dell'incidente aveva chattato per più di mezz'ora con una persona, alla quale aveva chiesto delle prestazioni sessuali, scambiando anche foto e video girati nel corso di un precedente incontro; in un secondo momento, era passato a un'altra chat, con ulteriore richiesta di prestazioni sessuali a un'altra persona. E proprio a questo punto si era verificato l'incidente.

La seconda conversazione, come evidenziano le conclusioni del consulente tecnico della Procura, si interrompe proprio alle 15.25; la prima chiamata di soccorso al 118 è stata registrata alle 15.27. Cristina Conforti era appena stata travolta dall’autobus, ripresa dalla telecamera frontale a bordo della metrotranvia della linea 31, che stava sopraggiungendo proprio in quei momenti a poca distanza. Nelle immagini si intravede la donna attraversare la strada da sinistra verso destra rispetto alla direzione di marcia del bus Atm; quando ha quasi toccato il marciapiede opposto viene improvvisamente colpita, finendo sotto le ruote del mezzo pubblico.

L'autista ha dichiarato agli agenti di polizia locale di non ricordare nulla di quanto avvenuto, a causa di un forte choc.