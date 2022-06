Morti due top manager VKontakte, media russi: "Incidente su mezzi anfibi"

Vladimir Gabrielyan e Sergey Merzlyakov, rispettivamente il vice amministratore delegato e un altro top manager del più famoso social network russo, VKontakte, sono morti questa mattina in un apparente incidente. I fatti, riferiscono i media russi, sono avvenuti vicino all'abitato di Shoina, sulla costa che affaccia sul Mar Bianco della penisola di Kanin, a nord del Circolo polare artico. In questa zona quasi disabitata e gelida i due, per motivi non noti, avrebbero preso parte a una spedizione non meglio specificata su mezzi fuoristrada anfibi Sherp. Durante l'attraversamento del fiume Bugryanitsa, poco distante dall'estuario, entrambi i veicoli si sarebbero ribaltati e sarebbero stati trascinati in mare.

Queste due morti arrivano a seguito di una serie di morti sospette di oligarchi e manager russi: molti per suicidi o suicidi-omicidi che faticano a trovare spiegazioni, uno precipitato da una scogliera, uno rimasto vittima di un rito sciamanico. Nulla autorizza a trarre conclusioni, ma molti elementi fanno dubitare delle spiegazioni fornite dalle autorità di Mosca