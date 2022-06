Morti nella calca a Melilla, Sanchez: attacco a integrità della Spagna

La situazione al confine di Melilla si è fatta specialmente tesa verso le prime luci dell'alba di venerdì. Secondo la delegazione del governo spagnolo nell'enclave, circa 2.000 persone hanno iniziato ad avvicinarsi alla frontiera: di queste,1.500 sono arrivate sino al punto di contatto tra i due Paesi, e più o meno un terzo di loro ha tentato di sfondare un cancello. Poliziotti inviati da Madrid sono intervenuti per contenere il tentativo di irruzione. Dopo momenti concitati, la situazione è tornata alla normalità, con un bilancio ufficiale di 133 migranti che sono riusciti a entrare in territorio spagnolo, di cui 57 rimasti feriti. Stessa sorte capitata a 49 agenti (quasi tutti in modo lieve).

Come avvenuto già in passato, anche in questo caso sono stati messi in luce presunte azioni di "respingimento immediato" di migranti da parte delle forze dell'ordine spagnole: stavolta è stata la testata digitale Eldiario.es a denunciare con un video. "La Guardia Civil ha agito in questo caso, come sempre, nel quadro della normativa vigente e dei criteri di proporzionalità", ha risposto a riguardo all'ANSA un portavoce del Ministero dell'Interno.

Il drammatico episodio di venerdì è stato il primo di questo tipo da quando, a marzo scorso, Madrid e Rabat hanno chiuso una lunga crisi diplomatica inerente il conflitto nel Sahara Occidentale, annunciando l'inizio di una "nuova fase" delle relazioni diplomatiche bilaterali. Da allora, dice Helena Maleno, da parte del Marocco è iniziata una "repressione durissima" sui migranti.