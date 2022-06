È morto Fabio Ridolfi: era malato terminale, nel pomeriggio aveva avviato la sedazione profonda

Alla fine, ha vinto la sua battaglia, nonostante le cose non siano andate come avrebbe voluto: Fabio Ridolfi, il 46enne di Fermignano (Pesaro-Urbino), è morto. Lo comunica la famiglia attraverso l'Associazione Luca Coscioni.

Fabio ha scelto la revoca del consenso alla nutrizione e alla idratazione artificiali e questo pomeriggio aveva avviato la propria sedazione profonda e continua. Il 46enne, che per 18 anni è rimasto bloccato a letto per una tetraparesi, aveva imboccato questa strada dato che sinora non era riuscito ad avere accesso al suicidio medicalmente assistito, pur avendo i requisiti previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale, riconosciuti dal Comitato Etico della Regione Marche. Il percorso è avvenuto in due fasi: la sospensione dei sostegni vitali a casa e una sedazione blanda prima del trasferimento in hospice a Fossombrone, nel Pesarese, dove verrà sottoposto a sedazione profonda fino al decesso.

Il fratello Andrea ha invitato a “non essere tristi per lui. È quello che voleva, una liberazione”. Ieri sera, nella sua Fermignano, era stata organizzata una veglia in piazza, per comunicare che tutto il paese era con lui, al suono della sua band preferita, i Metallica. Sono i modi, organizzati dagli amici, dalla famiglia e dalle istituzioni, per salutarlo. Era anche arrivato un videomessaggio di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, la sua squadra del cuore, in cui il calciatore ha detto: “Ho sentito parlare di te, sono in Nazionale e non potrò passare di persona, ma ti mando un grande saluto, un abbraccio e un bacio”. Fabio avrebbe voluto incontrare Pellegrini e Zaniolo ma non è stato possibile per il ritiro della nazionale perla Nations League contro l'Inghilterra.