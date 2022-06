Morto Roberto Brunetti, conosciuto come "Er Patata", attore in Romanzo criminale

L'attore romano Roberto Brunetti, conosciuto come “Er Patata”, è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma. Ieri sera, intorno alle 22:30, la polizia di San Lorenzo di Roma ha trovato il c55enne senza vita, sdraiato supino sul letto, nella sua casa in via Arduino.



Le forze dell'ordine non hanno notato segni di violenza sul corpo o di effrazione in casa. Ad allertare forze dell'ordine e vigili del fuoco era stata la compagna dell'attore. Le indagini sono in corso.



Nel corso del sopralluogo della polizia nell'appartamento dell'attore - scrive l'Agi - sono stati trovati hashish e cocaina. A stabilire se le sostanze abbiano contribuito al decesso sarà l'autopsia sul corpo senza vita di Brunetti.

Nato a Roma nel 1967, aveva raggiunto un certo successo partecipando ad alcuni film commedia degli anni Novanta, tra tutti "Fuochi d'artificio" e "Paparazzi". Il suo ruolo più importante però, arriva in un film di altro tenore. Interpreta Aldo Buffoni in "Romanzo Criminale". È stato a lungo compagno di Monica Scattini.



Di pari passo con la carriera d'attore, aveva aperto una pescheria. Nel 2017 era stato arrestato per detenzione di stupefacenti. Nel 2019 l'appello per tornare a lavorare e la triste rivelazione: «Vivo con il reddito di cittadinanza, aiutatemi».