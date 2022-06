Moto GP: a Montmelò Espargaro parte in pole seguito da Bagnaia e Quartararo

A Montmelò, sede della nona prova del Motomondiale 2022, la pole va a Aleix Espargaro, dominatore di tutte le sessioni di prove libere. Ma Bagnaia non rimane a guardare e con un ritardo di appena 31 millesimi si prende la seconda posizione. Il terzo incomodo è Fabio Quartararo: il francese campione del mondo completa la prima fila con il terzo tempo e un distacco di 217 millesimi da Espargaro, sul quale in classifica ha un vantaggio di appena otto punti. Per la Ducati la seconda fila con Johann Zarco (Pramac) che precede la Desmo sedici del team Gresini di Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin (Pramac).

Non ha preso parte alle qualifiche Alex Marquez (Lcr Honda), caduto durante le quarte libere e dolorante al polso sinistro. I primi accertamenti hanno escluso fratture. Soddisfatto, al termine delle qualifiche, Espargaro, alla seconda pole stagionale, quarta in carriera: "E' un bel weekend. Abbiamo fatto un buon lavoro e la moto funziona bene. Oggi l'asfalto era oltre 50 gradi. Sono davvero contento, ero al limite", ha dichiarato il pilota classe 1989. "Nelle quarte libere abbiamo dimostrato di essere forti. Siamo alla pari con Bagnaia e Quartararo. Domani vediamo chi sarà il più bravo".

Visto il caldo torrido le gomme saranno decisive.