Muore a 12 anni schiacciato da un muletto a Cesena

Un bambino di 12 anni è morto schiacciato dal muletto che stava guidando ieri nell'azienda agricola di famiglia a Sant'Andrea in Bagnolo, nelle campagne fuori Cesena. Secondo quanto ricostruito, come riporta la stampa locale, il bambino in quel momento era da solo, quando è salito sul mezzo: percorsi alcuni metri, però, il muletto si è ribaltato finendo addosso al 12enne e schiacciandolo con il suo peso. Immediati i soccorsi che però non hanno potuto fare altro che costatare la morte del piccolo.