Musk contro lo smart working in Tesla, l'ultimatum: "Torna in ufficio o lascia l'azienda"

A Elon Musk non piace lo smart working. L’uomo più ricco del mondo non ci sta a far proseguire l’attività da remoto ai dipendenti Tesla e così ha lanciato un ultimatum, che ha la forma di una mail e in coda la sua firma.

La notizia è trapelata sui social ed è subito scoppiata la polemica.

Già dall’oggetto della mail che i lavoratori dell’azienda di auto elettriche hanno ricevuto martedì, era chiaro il tenore del contenuto: “Il lavoro da remoto non è più accettabile”.

Il testo della mail faceva il resto: “Tutti quelli che intendono lavorare da remoto devono essere in ufficio per un minimo (e sottolineo “un minimo”) di 40 ore a settimana, oppure devono lasciare Tesla”, scrive Musk.

E ancora: “Se ci sono collaboratori straordinari per cui questo non sarà possibile, giudicherò e approverò direttamente io ogni singolo caso”.

Il Ceo ha poi proseguito specificando che il luogo di lavoro “deve essere un ufficio principale di Tesla, non una filiale remota estranea alle mansioni lavorative”.

Musk non ha ancora confermato l’autenticità della mail che però è stata condivisa da alcuni utenti su Twitter, come il profilo Whole Mars Catalog.