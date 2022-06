Nastri d'Argento, quest'anno vince il cinema d'autore di Sorrentino e Bellocchio

Nel segno del film d'autore quest'anno la 76esima edizione dei Nastri d'Argento. Trionfa E' stata la mano di dio di Paolo Sorrentino che riceve questa sera 6 Nastri al Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI. Tra i premi vinti, insieme a quello per il miglior film anche quelli per le attrici Teresa Saponangelo e Luisa Ranieri.

La kermesse celebra il film d'autore anche con Marx può attendere di Marco Bellocchio premiato come film dell'anno e con i quattro Nastri a Mario Martone che vince per la migliore regia, (e con Ippolita Di Majo anche per la sceneggiatura) di Qui rido io e di Nostalgia e per quest'ultimo anche per gli attori Pierfrancesco Favino e la coppia Francesco Di Leva e Tommaso Ragno.

E' stata la mano di Dio vince anche per il miglior produttore, Lorenzo Mieli con Paolo Sorrentino in una produzione The Apartment (società del gruppo Fremantle). Tre Nastri vanno a Freaks Out di Gabriele Mainetti per montaggio, costumi e scenografia (Francesco Di Stefano, Mary Montalto e Massimiliano Sturiale che vince anche per Il materiale emotivo) e tre vanno alla 'doppietta' della migliore commedia in candidatura Come un gatto in tangenziale 2 - Ritorno a Coccia di morto e Corro da te premiati insieme per la regia di Riccardo Milani e la produzione (Wildside, societa' del gruppo Fremantle, Vision Distribution in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video).