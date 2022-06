Nations League: Italia-Inghilterra stasera a Wolverhampton

Non è passato neppure un anno dal trionfo di Wembley ma tante cose sono cambiate per l'Italia di Mancini. Una volta archiviato il trionfo agli Europei dell'11 luglio 2021, gli Azzurri non sono poi riusciti a qualificarsi ai mondiali in Qatar. Se la prima esclusione dalla rassegna iridata del 2018 in Russia per colpa della Svezia fece male all'Italia (il ct Ventura si dimise), questa seconda è stata sicuramente peggio anche perché non prevista. Mancini, rimasto alla guida del gruppo, ha capito nel tempo che la squadra andava in buona parte rinnovata.



La Nations League, che al momento vede l'Italia in testa al girone con quattro punti, è un'ottima opportunità per mettere alla prova alcuni giovani. Stasera (20.45) la sfida a Wolverhampton contro l'Inghilterra (ultima in classifica con un punto) in un match che si disputerà a porte chiuse per i disordini avvenuti dopo la finale di un anno fa a Londra. Gli azzurri, come annunciato alla vigilia, saranno tutti in ginocchio, come gli inglesi, in omaggio al Black Lives Matter. Sarà la terza partita del girone. Il 14 giugno, l'ultimo impegno prima della pausa estiva: Germania-Italia a Mönchengladbach.