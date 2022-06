Nba, l'italiano Paolo Banchero numero 1 al draft 2022

Paolo Banchero, nato a Seattle, è stato scelto come primo atleta nel Draft Nba. A prenderlo sono stati gli Orlando Magic. Il talento italo-americano di 19 anni, 208 centimetri e 113 chili, era dato tra i primi tre, in direzione Houston Rockets, ma negli ultimi giorni erano aumentate le voci su un possibile passaggio al numero uno. Così è stato. Al college ha giocato a basket con i Duke Blue Devils. Dopo la stagione da matricola, Banchero si è dichiarato pronto per il draft NBA del 2022. Quest'anno è stato nominato 'Acc Matricola dell’anno'.