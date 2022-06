La polizia ferma in maniera decisa una contestatrice al passaggio del corteo di Joe Biden - video

La reporter Hailey Winslow di Fox11, canale all news in streaming di Los Angeles, ha pubblicato sul suo profilo Twitter il fermo di questa ragazza, armata di megafono, che ha invaso l'area di sicurezza creata per il passaggio del corteo automobilistico del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. I poliziotti e gli uomini dei servizi segreti che si occupano della sicurezza del presidente non perdono tempo ed in maniera abbastanza decisa neutralizzano la potenziale minaccia, determinata a non arrendersi facilmente.