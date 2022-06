Newsweek pubblica un rapporto dell'intelligence USA: Putin è malato e sempre più paranoico

Il presidente russo Vladimir Putin è stato sottoposto a cure lo scorso aprile per un cancro in fase avanzata. E' quanto hanno riferito al settimanale americano Newsweek tre fonti dell'intelligence. Una dall’ufficio del direttore della “National Intelligence”, una è un ufficiale a riposo dell’aeronautica statunitense e una è dell’Agenzia di Intelligence della Difesa.

Il rapporto è stato consegnato alla fine di maggio. Un rapporto in cui viene anche confermata la notizia, circolata nelle scorse settimane, su un attentato alla vita di Putin messo a segno lo scorso marzo. Le tre fonti hanno tenuto a rimarcare come la condizione di isolamento del leader russo renda più difficile per l'intelligence statunitense valutare con precisione il suo stato di salute.

Nel rapporto c’è anche la preoccupazione degli 007 statunitensi per un Putin sempre "più paranoico" che rende la guerra in Ucraina imprevedibile. Nel riferire le loro valutazioni a Newsweek, i funzionari americani mettono in guardia sul fatto che il crescente isolamento di Putin rende più difficile per l'intelligence fornire una valutazione accurata sullo stato di salute fisica e mentale di Putin.

"La sua presa sul potere è forte ma non più assoluta - afferma uno degli alti ufficiali dell'intelligence con accesso diretto ai rapporti riservati - Gli scontri all'interno del Cremlino non sono mai stati così intensi, tutti avvertono che la fine è vicina".

"Quello che sappiamo è che c'è un iceberg là fuori, anche se coperto di nebbia" lo ha dichiarato un funzionario di rilevo della DNI “National Intelligence Direction”, che ha comunicato con Newsweek via e-mail e ha chiesto l'anonimato.

La CIA e i servizi di intelligence stranieri stanno raccogliendo storie consistenti di dissenso ai vertici dei ministeri della sicurezza nazionale, così come si registra il desiderio da parte dei diplomatici russi di disertare a ovest.

"Qualcuno una volta considerato onnipotente ora è visto principalmente come alle prese con il futuro, il suo in particolare", afferma a Newsweek il funzionario della DNI.