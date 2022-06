Niente Coppa del Mondo, all'Ucraina resta l'altra "battaglia"

Mano sul cuore, inno nazionale all'unisono: le consuete scene dei tifosi hanno assunto un'emozione particolare ieri sera a Kiev prima della partita di qualificazione alla Coppa del Mondo contro il Galles. Poi la serata si è conclusa in un silenzio rotto a malapena da qualche applauso, quando il Galles ha vinto per 1-0, qualificandosi per la Coppa del Mondo a spese dell'Ucraina devastata dalla guerra.

"La vita continua. E oggi abbiamo battaglie molto più importanti, non sul campo di calcio, ma sul campo di battaglia" ha scritto qualcuno su Twitter. E infatti la Russia ha preso di mira domenica le forniture militari occidentali per l'Ucraina, lanciando attacchi aerei su Kiev che hanno distrutto carri armati donati dall'estero e la società ucraina Energoatom, che gestisce le centrali nucleari del Paese, ha dichiarato che un missile ha sorvolato a "livello estremamente basso l'impianto di Pivdenno-Ukraïnska" nella regione meridionale di Mykolaïv, denunciando "un atto di terrorismo nucleare".

Vladimir Putin ha avvertito che qualsiasi fornitura occidentale di sistemi missilistici a più lungo raggio avrebbe spinto Mosca a colpire "oggetti che non abbiamo ancora colpito". La criptica minaccia del leader russo di un'escalation militare non ha specificato quali potrebbero essere i nuovi obiettivi. È arrivata pochi giorni dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato l'intenzione di fornire all'Ucraina 700 milioni di dollari di assistenza per la sicurezza, che comprendono quattro sistemi missilistici di precisione a medio raggio, oltre a elicotteri Mi-17, sistemi anticarro Javelin, radar, veicoli tattici e altro ancora. Anche la Spagna è pronta a fornire all'Ucraina missili antiaerei e carri armati Leopard-2.

Ieri Kiev ha affermato di aver riconquistato "metà" di Severodonetsk, una città chiave del suo territorio orientale e l'attuale epicentro di feroci combattimenti con l'esercito russo nel vasto bacino carbonifero del Donbas. A palare è il governatore della regione di Lugansk, Sergei Gaidai, che ha detto di aspettarsi un contrattacco russo: "Nei prossimi cinque giorni, ci sarà un forte aumento del numero di bombardamenti di artiglieria pesante".

Nel suo aggiornamento giornaliero di intelligence, l'esercito britannico scrive che i contrattacchi ucraini a Severodonetsk hanno "probabilmente smorzato lo slancio operativo che le forze russe avevano precedentemente guadagnato concentrando le unità di combattimento e la potenza di fuoco". Secondo l'intelligence britannica le forze armate russe si affidano in parte alle forze di riserva dei separatisti di Luhansk, scarsamente equipaggiate e addestrate rispetto alle unità russe regolari, un segno che "indica il desiderio di limitare le perdite subite dalle forze regolari".

Torna i colera. Era un mese che i funzionari dell'Oms lo avevano previsto. Nel porto di Mariupol un assistente del sindaco ha dichiarato che le forniture d'acqua contaminate da cadaveri in decomposizione e rifiuti stavano causando dissenteria e rappresentavano una minaccia di colera e altre malattie. Petro Andriushchenko, così si chiama l'assistente del sindaco, ha detto che le autorità russe che controllano la città hanno imposto una quarantena, senza però descrivere quali misure le autorità russe abbiano messo in atto.