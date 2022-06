Nomisma, Bollette luce e gas, verso stangata da 657 euro

La bolletta del gas potrebbe aumentare del +27%, la luce, +17%. Entro venerdì prossimo, 1 luglio, secondo Nomisma Energia - società di consulenze economiche, fondata da più di 35 anni da Romano Prodi - si preannunciano pesanti nuovi rincari sulle utenze. I calcoli - che spetteranno ufficialmente all'Autorità per l'energia, che renderà note le nuove tariffe riservate al mercato tutelato la prossima settimana - sono stati elaborati dalla società in base ai rincari della materia prima sui mercati internazionali. Ed il balzo ci sarà nonostante il governo abbia mantenuto in vigore (con il decreto di mercoledì scorso), l'azzeramento degli oneri di sistema, diventato ormai praticamente imprescindibile.

Getty Fornitura di gas naturale dalla Russia

Gas: +462 euro annui per famiglia

Gli aumenti erano nell'aria dopo l'impennata dei prezzi del gas sui mercati internazionali - causata dalla stretta alle forniture decisa da Gazprom a partire da metà giugno - e così, secondo le previsioni della società di ricerca, nel terzo trimestre le famiglie italiane potrebbero dovere fare i conti con i nuovi rialzi. Questo dopo tre mesi di "ossigeno", con un calo del 10% sui prezzi delle bollette, disposto per il periodo aprile-giugno. Si tornerà dunque ad un trend di crescita: per una famiglia tipo che consuma 2.700 kWh all'anno, si tratta di una maggiore spesa su base annuale, di 194,4 euro. Ancora più salata la bolletta del gas: che annualmente aumenterà di 462 euro. "La decisione finale spetta all'Arera che certamente - così Nomisma - tenterà qualche intervento con l'aiuto del governo, per limitare l'impatto della crisi sulla spesa dell'energia delle famiglie".

Ansa Bollette gas rincari