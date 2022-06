“Non andare in giro”: la lettera anonima ricevuta da Lidia tre giorni prima di essere uccisa

Prima di essere uccisa dall’ex marito, Zlatan Vasiljevic, Lidia Miljkovic aveva trovato nella cassetta della nuova casa che lei e il compagno stavano acquistando a Vicenza, una lettera anonima di avvertimento.

“Non andare in giro” intimava il testo, firmato “una tua amica”. Le frasi scritte in una calligrafia quasi incomprensibile.

A fare la drammatica rivelazione Daniele Mondello, il nuovo compagno di Lidia.

“È una sorta di lettera che poteva essere quindi una minaccia - ha spiegato il compagno - non solo per Lidia ma per tutta la famiglia, perché diceva sostanzialmente di non andare in giro tutti insieme, o che con lei ci fosse sempre qualcuno”.

Lidia è stata uccisa per mano del suo ex marito due giorni fa, dopo che lo stesso uomo, Zlatan Vasiljevic, 42enne bosniaco, aveva ucciso l’ex compagna, Gabriela Serrano. Entrambe sono state ferite a morte con colpi di pistola.

Compiuta la doppia mattanza, l'uomo si è poi diretto verso la tangenziale di Vicenza dove si tolto la vita con la stessa arma, detenuta illegalmente.

Intanto potrebbero venire celebrati tra lunedì e martedì della prossima settimana i funerali delle vittime e dell’autore del duplice femminicidio.

Sono in corso, infatti, le autopsie sui tre corpi, dopodiché il magistrato potrà dare il nulla osta alle esequie.

Stamani, in Questura, sono continuate le audizioni dei parenti e dei testimoni. Fra le persone sentite dalla Polizia anche l’ex marito di Gabriela, che con la figlia si era trasferito in Spagna.

Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona del quartiere Gogna, dove Lidia è stata trovata morta in strada. Gli investigatori stanno cercando gli ultimi particolari per ricostruire la dinamica degli eventi.