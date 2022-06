Nuoto, Mondiali: Italia d'oro nei 4x100 sl, con il nuovo record europeo

L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta 4x100 mista uomini alla Duna Arena, stabilendo il nuovo record europeo nell'ultima giornata dei Mondiali di nuoto. La formazione composta da Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi ha chiuso in 3'27"51. Argento agli Stati Uniti (3'27"79), bronzo alla Gran Bretagna (3'31"31).

Strepitosa performance degli azzurri che volano via sin dai primi 200 dove gli iridati di dorso e rana, Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, portano in dote un buon vantaggio. Nella frazione a farfalla tocca a Federico Burdisso resistere all'attacco degli Stati Uniti, prima degli ultimi 100 in cui Alessandro Miressi completa l'opera con lo stile libero.