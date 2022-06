Nuovo appello di Papa Francesco per l'Ucraina: "Ognuno si chieda cosa sta facendo per quel popolo"

"Non dimentichiamo il martoriato popolo ucraino in questo momento, un popolo che sta soffrendo. Vorrei che rimanga in tutti voi una domanda: cosa faccio io per il popolo ucraino? Prego, mi do da fare, cerco di capire? Ognuno si risponda nel proprio cuore". Con queste parole Papa Francesco, nel corso dell'Angelus domenicale, ha chiesto ai fedeli e ai pellegrini riuniti in Piazza San Pietro di impegnarsi per dare sostegno all'Ucraina.

L'appello per la Birmania

Il Pontefice ha poi lanciato un appello per la Birmania. “Giunge ancora dal Myanmar -ha detto- il grido di dolore di tante persone a cui manca l'assistenza umanitaria di base. costrette a lasciare le loro case perchè bruciate e per sfuggire alla violenza. Mi unisco all'appello ai vescovi di quell'amata terra - ha detto Bergoglio - perchè la comunità internazionale non si dimentichi della popolazione birmana, perchè siano rispettati la dignità umana e il diritto alla vita, come pure i luoghi di culto, gli ospedali, le scuole. Benedico la comunità birmana in italia”, ha aggiunto Francesco.

"Ci si prende cura del prossimo saziandolo con amicizia e buonumore"

Francesco, introducendo l'Angelus, si è poi soffermato sul significato dell'eucarestia. "In Italia e in altri Paesi oggi si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo -ha ricordato il Pontefice-. Chi riceve con fede il Corpo e il Sangue di Cristo non solo mangia, ma viene saziato. Mangiare ed essere saziati: si tratta di due fondamentali necessità, che nell’Eucaristia vengono appagate".

"Attorno a noi c'è fame di cibo, ma anche di compagnia, c'è fame di consolazione, fame di amicizia, di buonumore, di attenzione. C'è fame di essere evangelizzati. Questo troviamo nel Pane eucaristico: l'attenzione di Cristo alle nostre necessità, e l'invito a fare altrettanto verso chi ci è accanto. Bisogna mangiare e dare da mangiare", ha sottolineato Bergoglio.